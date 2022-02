Aantal reizigers Schiphol op helft van voor corona

Het aantal reizigers op Schiphol was in januari ongeveer de helft van het aantal voor de coronacrisis. De luchthaven werd wel door flink meer passagiers gebruikt dan in de eerste maand van 2021. In totaal waren het er vorige maand 2,5 miljoen. Ongeveer de helft daarvan waren mensen die een overstap hadden op het vliegveld.

Voor corona verwerkte Schiphol in januari zo’n 5 miljoen reizigers. Vorig jaar zakte dat tot ongeveer 900.000, maar dit jaar kwam de teller dus op 2,5 miljoen. Feitelijk waren dit er minder, want 1,2 miljoen overstappers waren eigenlijk 600.000 reizigers die zowel als aankomend als vertrekkend werden meegeteld.

Van de 2,5 miljoen gingen 1,7 miljoen naar een bestemming in Europa of ze kwamen daar juist vandaan. 800.000 reisden naar een ander continent.

Het aantal vluchten ging in januari met haast 80 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder naar 26.233. Dat is nog altijd zo’n derde minder dan in januari 2020. Het aantal vrachtvluchten daalde juist met ongeveer een vijfde naar 1830. De hoeveelheid vervoerde vracht ging met 8 procent omlaag omdat een deel van het vrachtvervoer weer mee ging in het ruim van passagiersvliegtuigen. De hoeveelheid vervoerde vracht ligt nog altijd wel hoger dan voor corona.