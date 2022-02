Airbus verwacht grote vraag naar vliegtuigen in onder meer Azië

De Europese vliegtuigbouwer Airbus verwacht dat landen in Zuidoost-Azië en in en rond de westelijke Stille Oceaan in de komende twee decennia meer dan 17.600 nieuwe vliegtuigen nodig heeft. De grote vraag wordt veroorzaakt door het verwachte herstel van de reissector van de coronacrisis en de vervanging van oudere en minder brandstof-slurpende toestellen.

Ongeveer driekwart van de benodigde vliegtuigen valt volgens de fabrikant waarschijnlijk in de kleinere categorie toestellen, zoals de Airbus A220 en A320. De vraag naar vrachtvliegtuigen zal ook flink toenemen aangezien de luchtvracht in de regio in 2040 zal verdubbelen, aldus Airbus.

“We zien een wereldwijd herstel in het luchtverkeer en nu de reisbeperkingen verder worden versoepeld zal de regio Azië-Pacific weer een van de belangrijkste aanjagers van de groei worden”, zei Christian Scherer, bestuurslid en hoofd commerciële zaken van Airbus.

Airbus verwacht dat het luchtvaartverkeer in de regio tussen 2023 en 2025 weer terug zal keren tot het niveau van voor de coronacrisis. Azië-Pacific was een van de snelst groeiende delen van de wereld voor de luchtvaart voorafgaand aan de virusuitbraak.

De verwachte vraag naar nieuwe vliegtuigen in de regio Azië-Pacific vertegenwoordigt meer dan 40 procent van de vraag die Airbus wereldwijd voorziet. China, India en andere opkomende economieën zullen waarschijnlijk de belangrijkste aanjagers van de groei zijn.

Ook concurrent Boeing merkt dat het herstel in de luchtvaartsector zich voortzet. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant behaalde afgelopen jaar een recordomzet uit de verkoop van onderdelen dankzij het aanhoudende herstel. Boeing liet tevens weten de hervatting van de leveringen van zijn 787 Dreamliner niet te willen “overhaasten”. Het concern stopte eind mei vorig jaar met het leveren van dit toestel in verband met technische mankementen. Stan Deal, de baas van het onderdeel Boeing Commercial Airplanes, verklaarde met alle getroffen luchtvaartmaatschappijen in gesprek te zijn. Ook gaf hij aan niet te verwachten dat klanten hun bestellingen zullen annuleren en overstappen naar concurrent Airbus.

Deal verwacht wel dat de leveringen van de 737 MAX aan China snel kunnen worden hervat zodra dat land het vliegverbod voor het toestel opheft. De Chinese autoriteiten lieten eind vorig jaar al doorschemeren dat het toestel snel weer in gebruik mag worden genomen. De 737 MAX moest in maart 2019 wereldwijd aan de grond blijven na twee dodelijke ongelukken in korte tijd met het type.