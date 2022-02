Amnesty verwijt makers coronavaccins van hebzucht

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International verwijt de bedrijven die coronavaccins maken van hebzucht. Zij zouden zich in moeten zetten voor een veel snellere vaccinatie van de wereldbevolking. “Hoeveel varianten moeten er nog komen voordat rijke landen en farmaceuten beseffen dat mensen in arme landen toegang tot vaccinaties moeten krijgen”, vraagt Rajat Khosla van Amnesty zich af.

Volgens Amnesty werden vorig jaar 10 miljard doses van de verschillende coronavaccins geproduceerd. Dat is genoeg om het doel van de wereldgezondheidsorganisatie WHO te halen om in dat jaar 40 procent van de wereldbevolking gevaccineerd te hebben. In arme landen is het percentage volledig gevaccineerden echter nog maar zo’n 4 procent en daarom zouden bedrijven als Pfizer, BioNTech en Moderna patenten en technologie├źn vrij moeten geven, vindt Amnesty. Zo moet het alsnog lukken om voor halverwege dit jaar 70 procent van de wereldbevolking te vaccineren.

Pfizer, BioNTech en Moderna boekten miljardenwinsten door de verkoop van vaccins aan rijke landen. Slechts 2 procent van hun vaccins gingen naar arme landen, volgens cijfers die Amnesty aanhaalt. Johnson & Johnson en AstraZeneca deden het volgens Amnesty beter. Ongeveer de helft van hun vaccins ging naar arme landen. Ook die bedrijven hebben hun patenten niet vrijgegeven, luidt echter de kritiek van de mensenrechtenorganisatie.