Bayer maakt door leveringsproblemen minder onkruidverdelger

Chemiebedrijf Bayer kan door toeleveringsproblemen van grondstoffen minder glyfosaat maken, een belangrijk ingrediënt voor onkruidverdelgers. Volgens de Duitse onderneming komt dat doordat een leverancier van een van de grondstoffen een productieprobleem had. De markt voor onkruidverdelgers heeft al te maken met “een historisch klein aanbod” door corona en transportproblemen, aldus Bayer.

Glyfosaat is het hoofdbestanddeel van Roundup, de onkruidverdelger van Bayer. Dat goedje wordt in de Verenigde Staten veel gebruikt bij onder meer de teelt van maïs, soja en katoen. Het middel wordt door tegenstanders ook in verband gebracht met kanker, al spreekt Bayer dat tegen. Het Duitse bedrijf heeft desondanks te kampen met duizenden rechtszaken van mensen die het middel, dat Bayer in handen kreeg toen het de Amerikaanse branchegenoot Monsanto overnam, gebruikten en nu kanker hebben.

De prijs voor glyfosaat ging tussen januari en november vorig jaar al met een kwart omhoog, stelde Bayer eerder. Het bedrijf gaf toen al aan te verwachten dat die prijsstijging zou voortduren.