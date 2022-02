Europese gasprijs flink gestegen door dreigende situatie Oekraïne

De Europese gas- en elektriciteitsprijzen zijn met meer dan 10 procent gestegen sinds de Amerikanen vrezen dat Rusland mogelijk Oekraïne gaat binnenvallen. Een escalatie van het conflict zou de schaarste aan energie in Europa kunnen verergeren, want Rusland is de belangrijkste gasleverancier van tal van landen.

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, steeg maandagochtend tot zo’n 88 euro om daarna weer ietsje terug te zakken. Het gaat om het hoogste prijsniveau sinds eind januari en toen lagen de prijzen al flink hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Op de toonaangevende Duitse stroommarkt is eveneens een sterke prijstoename te zien en ook de olieprijzen zijn de afgelopen dagen al behoorlijk gestegen.

De Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan waarschuwde vrijdagavond laat dat een Russische inval van Oekraïne “op elk moment” kan beginnen. Moskou bleef niettemin benadrukken dat niet van plan te zijn. In het weekend spraken de presidenten van Rusland en de Verenigde Staten met elkaar, maar dat leverde volgens deskundigen op het eerste gezicht weinig op. De Amerikanen hebben aangegeven snel met een tegenactie te komen als Rusland zou aanvallen.

Europa worstelt al langer met een soort energiecrisis. Dit komt omdat Rusland vorig jaar de toevoer van gas meer aan banden legde, net toen de door coronapandemie getroffen economieën weer opengingen en de vraag naar energie sterk toenam. Daardoor werd het voor energiebedrijven ineens een stuk duurder om gas en stroom in te kopen. In Nederland zijn ook al diverse kleine energiebedrijven omgevallen door de gestegen prijzen en consumenten worden geconfronteerd met fors hogere energierekeningen.