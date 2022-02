Minder aanvragen loonsteun, verdubbeling aanvragen vaste lasten

De eerste dag voor aanvragen in de achtste periode van loonsteun was “rustiger dan ooit”, meldt uitkeringsinstantie UWV. Daar staat een verdubbeling tegenover van het aantal aanvragen voor de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) in het vierde kwartaal van 2021.

Maandagmiddag rond 16.00 uur hadden ruim 1800 werkgevers een aanvraag ingediend voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dat zijn er iets minder dan bij de startdag voor de zesde periode, tussen juli en september. Dat was de rustigste periode tot nu toe.

Werkgevers die in hun inkomen geraakt worden door coronamaatregelen kunnen met ingang van maandag loonsteun aanvragen voor de maanden januari tot en met maart dit jaar. Ook in deze periode komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Het vergoedingspercentage blijft 85 procent. De inschrijving voor de loonsteun blijft open tot en met 13 april.

Werkgevers zullen vooral in januari minder omzet hebben gedraaid, omdat in een groot deel van die maand nog strenge beperkingen golden. Hoewel de regels versoepeld zijn, hebben veel ondernemers nog niet volop kunnen draaien. Met de loonsubsidie hoopt het kabinet dat bedrijven hun werknemers kunnen blijven doorbetalen.

De aanvragen voor de tegemoetkoming in de vaste lasten verdubbelden in de maanden oktober, november en december van 2021, meldt uitvoeringsinstantie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In het vierde kwartaal vroegen 67.444 ondernemers een tegemoetkoming aan, een verdubbeling ten opzichte van het kwartaal ervoor. Toen waren nog veel ondernemingen open. De meeste aanvragen waren afkomstig uit de horeca, gevolgd door de landbouw en de taxibranche.

Op dit moment is van de aanvragen voor het vierde kwartaal al ruim 570 miljoen euro aan TVL uitgekeerd aan bijna 50.000 ondernemers. Ruim de helft daarvan had het geld binnen een week binnen, een meerderheid binnen twee weken. Ondernemers konden tot en met 11 februari een aanvraag indienen. Het kabinet verlaagde vanwege de zeer korte tijd tussen de aankondiging van de lockdown en de inwerkingtreding ervan op 19 december 2021 eenmalig de drempel van het omzetverlies van 30 naar 20 procent.