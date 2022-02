Nederlandse stichting bereidt claim tegen Apple en Google voor

De Nederlandse Stichting App Stores Claims is een zaak begonnen tegen Apple en Google. Volgens de stichting zouden Nederlanders de laatste jaren bij elkaar tot wel 1 miljard euro teveel hebben betaald voor aankopen via hun appstores. De Amerikaanse techbedrijven zouden hun marktmacht hebben misbruikt door beperkende voorwaarden op te leggen. Zo werden ontwikkelaars verplicht om apps en in-app-aankopen uitsluitend via de appstores aan te bieden. De techbedrijven rekenden daar in de ogen van de stichting een “excessieve commissie” tot wel 30 procent voor.

De stichting, waar techondernemer en -journalist Alexander Klöpping de bestuursvoorzitter van is, vindt dat het teveel betaalde geld terug moet. De techbedrijven zouden volgens de klagers die hoge commissie niet kunnen opleggen als concurrerende platforms en betaalsystemen in hun appstores zouden worden toegelaten. Ook wil de stichting dat Google en Apple hun werkwijze gaan aanpassen.

De stichting roept Nederlanders op zich te melden. Dat kan al als er ook maar één app, dienst of abonnement is gekocht in de app store van Google of Apple die niet van die bedrijven zelf is. Het maakt daarbij niet uit of deze zakelijk of particulier zijn aangekocht. In eerste instantie zal de stichting Apple en Google uitnodigen voor overleg om tot een oplossing te komen. Dit om een gerechtelijke procedure te voorkomen. Maar tegelijkertijd wordt een gang naar de rechter voorbereid voor het geval de bedrijven niet thuis geven.

De stichting streeft ernaar de deelname kosteloos te maken waarbij de gemaakte kosten in rekening gebracht worden bij Apple en Google. Mogelijk dat een percentage van de te ontvangen schadevergoeding naar de stichting wordt overgemaakt. Dat is alleen zo als de kosten van de collectieve actie niet of niet volledig in rekening kunnen worden gebracht bij de techbedrijven. Daarvoor geldt een maximum van 25 procent. Als de zaak niet slaagt, dan zijn deelnemers ook niets verschuldigd.

Overigens is Nederland zeker niet het enige land waar dergelijke claims tegen Google en Apple op tafel liggen. In het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld vorig jaar al een soortgelijke actie gestart.