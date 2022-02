Onderzoek: klein deel personeel wil volledig terug naar kantoor

Slechts 3 procent van het kantoorpersoneel over de hele wereld wil vijf dagen per week terug naar kantoor. Dat blijkt uit een peiling van managementadviesbureau Advanced Workplace Associates. Het adviesbureau waarschuwde daarbij dat werknemers ook ontslag dreigen te nemen als hun bazen hen dwingen om fulltime terug te keren naar kantoor.

Maar liefst 86 procent van de werknemers wil minstens twee dagen per week vanuit huis blijven werken, zei het adviesbureau na een enquête onder bijna 10.000 mensen over de hele wereld, waaronder werknemers in de sectoren financiën, technologie en energie. Alle leeftijdsgroepen hadden dezelfde mening, voegde het bureau eraan toe. Werknemers gaven aan de voorkeur te geven om op dinsdag, woensdag en donderdag naar kantoor te gaan. Dit vergroot het vooruitzicht van lege kantoren voor de rest van de week.

Veel grote banken zoals Citigroup, HSBC en NatWest Group geven aan dat het personeel ook in de toekomst voor een groot deel thuis kan blijven werken na twee jaar van lockdowns. Sommige fintechbedrijven als Revolut en Eigen Technologies laten hun personeel zelfs volledig op afstand werken.

“Werkgevers moeten beseffen dat de geest uit de fles is”, zegt Andrew Mawson, algemeen directeur van Advanced Workplace Associates. “Werknemers hebben gezien dat flexibiliteit kan werken en werkgevers die niet gevoelig zijn voor de behoeften van hun personeel zullen daar de gevolgen van ondervinden.”

NatWest Group verwacht dat ongeveer 87 procent van zijn 60.000 medewerkers het werk op de langere termijn zal verdelen tussen thuis en kantoor. Op dit moment werken ongeveer 10.000 medewerkers, waaronder handelaren en werknemers in filialen en datacenters, nog steeds volledig op kantoor, zei Sam Bowerman, een van de personeelsdirecteuren van de bank, in een interview eerder deze maand.

“We willen voorkomen dat we het personeel verplichten om een bepaald aantal dagen per week naar kantoor te komen. Tot nu toe hebben we geen gevolgen voor de productiviteit gezien en de flexibiliteit heeft veel goodwill bij het personeel opgeleverd”, aldus Bowerman. In Nederland wordt het thuiswerkadvies van de overheid naar verwachting geschrapt in het pakket aan versoepelingen dat dinsdag zal worden aangekondigd.