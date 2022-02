Spanningen rond Oekraïne houden Wall Street in de greep

De aandelenbeurzen in New York gingen maandag overwegend verder omlaag na de flinke verliesbeurt op vrijdag. De oplopende spanningen rond Oekraïne hielden de markten in de greep. De Verenigde Staten waarschuwden vrijdag al dat een Russische inval van Oekraïne “op elk moment” kan beginnen. Moskou blijft niettemin benadrukken dat niet van plan te zijn. Ondertussen roepen steeds meer westerse landen hun burgers op te vertrekken uit Oekraïne vanwege een mogelijke invasie.

Naast de geopolitieke spanningen hangt de rentevrees nog altijd boven de markt. Beleggers vrezen dat de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar flink zal gaan verhogen om de inflatie te beteugelen. Hogere rentes zijn slecht nieuws voor meer risicovolle beleggingen zoals aandelen. Vooral de snelgroeiende techbedrijven, die hun koersen afgelopen jaar flink hebben zien stijgen, worden daardoor van de hand gedaan.

De vergaderingsnotulen van de Federal Reserve, die later deze week naar buiten komen, geven mogelijk meer inzicht in de toekomstige rentestappen van de centrale bank.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 34.623 punten. De brede S&P 500 ging 0,2 procent omlaag tot 4411 punten. De Nasdaq was vrijwel onveranderd op 13.794 punten. De techgraadmeter raakte vrijdag bijna 3 procent kwijt.

Splunk steeg 6,5 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wil de fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems het cloud-softwarebedrijf overnemen voor meer dan 20 miljard dollar. Het zou de grootste overnamedeal van Cisco (min 1,4 procent) ooit zijn.

Apple leverde 0,3 procent in. Het technologieconcern gaat winkelpersoneel in de VS meer betalen. De iPhone-maker kampt net als andere bedrijven met een druk op de lonen vanwege personeelstekort en de inflatie.

Goodyear toonde wat herstel en dikte meer dan 6 procent aan. JPMorgan verhoogde het advies voor de bandenfabrikant na de koersval van dik 27 procent op vrijdag, die volgde op tegenvallende verwachtingen van het bedrijf.

Lockheed Martin verloor 0,9 procent. De fabrikant van onder meer straaljagers ziet af van de overname van Aerojet Rocketdyne (min 2,8 procent). Lockheed Martin zou de fabrikant van raket-, hypersonische en elektrische voortstuwingssystemen voor 4,4 miljard dollar kopen, maar de mededingingsautoriteiten lieten vorige maand al doorschemeren de overname te willen blokkeren.

Webwinkelconcern Amazon ging 0,7 procent omlaag en streamingdienst Spotify was vrijwel onveranderd. Beide bedrijven zouden volgens Sky News interesse hebben in een overname van het Britse podcastbedrijf Audioboom Group.