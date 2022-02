Vluchten Wizz Air vanaf Eindhoven naar Oekraïne gaan gewoon door

Luchtvaartmaatschappij Wizz Air blijft gewoon vliegen op Oekraïne. De prijsvechter raadt reizigers wel aan om regelmatig te checken of er updates zijn, omdat het bedrijf de situatie in het land nauwlettend in de gaten houdt. De eerstvolgende vlucht van Wizz Air vanaf Eindhoven naar de hoofdstad Kiev vertrekt maandagmiddag om 16.05 uur.

Het kabinet heeft zaterdag alle Nederlanders opgeroepen Oekraïne te verlaten. Voor het land geldt een rood reisadvies. “Dit betekent dat het te gevaarlijk is om daar naartoe te reizen”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe.” Het nieuwe reisadvies werd gegeven omdat de vrees bestaat dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen.

Luchtvaartmaatschappij KLM is gestopt met vliegen op Oekraïne vanwege het aangepaste reisadvies. De Nederlandse maatschappij vliegt ook niet meer over het land. Norwegian liet maandag aan de Noorse omroep TV 2 weten dat ook niet meer te doen. Vliegtuigen van British Airways lijken maandag al om Oekraïne heen te vliegen en tweets van een piloot van de maatschappij duiden daar ook op, maar British Airways heeft dat nog niet bevestigd.