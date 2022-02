CBS: arbeidsmarkt in vierde kwartaal 2021 nog krapper

De krapte op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2021 nog verder toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo kwamen er 16.000 vacatures bij en daalde het aantal werklozen met 29.000. Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen groeide ook. In de laatste maanden van het jaar kwamen er 44.000 banen bij, een toename die wel minder groot is dan de afgelopen twee kwartalen.

Eind december stonden er 387.000 vacatures open. Dat waren er 16.000 meer dan aan het eind van het derde kwartaal. De toename is minder sterk dan in de drie kwartalen ervoor, maar overtreft wel weer het record van 372.000 banen in de maanden juli, augustus en september. Net als in de voorgaande kwartalen waren de meeste banen te vinden in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg. Deze drie bedrijfstakken zijn samen goed voor ruim de helft van alle openstaande vacatures.

Tegenover het recordaantal vacatures stonden in de laatste maanden van het jaar 370.000 werklozen, wat betekent dat er voor elke 100 werklozen 105 vacatures zijn. Een kwartaal eerder lag dat nog op 93 vacatures per 100 werklozen. Het aantal werklozen kwam in deze periode uit op bijna 4 procent van de beroepsbevolking.

In de horeca, cultuur, recreatie en overige dienstverlening nam het aantal vacatures af. In de laatste weken van december was er weer sprake van een lockdown waardoor veel restaurants, caf├ęs, theaters en bioscopen dicht moesten.

De afgelopen zes kwartalen kwamen er 489.000 banen bij. Dat zijn er veel meer dan in de periode van het begin van de coronacrisis verdwenen. In de afgelopen anderhalf jaar daalde het aantal banen alleen in de laatste maanden van 2020 en de eerste maanden van 2021. In beide periodes waren er toen weer lockdowns van kracht.

In de telling van het statistiekbureau zijn alle banen meegenomen, zowel voltijd als deeltijd. Het aantal banen in loondienst en banen voor zelfstandigen steeg licht, tegenover een stagnatie in de groei van het aantal uitzendbanen. De uitzendbranche is volgens het CBS nog niet hersteld van de coronacrisis.