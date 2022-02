CBS: minder flexwerkers dan voor coronacrisis ondanks toename

Het aantal flexwerkers is in het vierde kwartaal van 2021 verder doorgegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind vorig jaar kwam het totaal aantal flexwerkers uit op 2,6 miljoen. Dat is nog wel altijd 45.000 flexwerkers minder dan in het eerste kwartaal van 2020, toen de pandemie net uitbrak. In dezelfde periode kwamen er veel meer mensen met een vast contract bij.

Tot 2019 nam het aantal flexwerkers vrijwel continu toe, met een maximumaantal van 2,8 miljoen flexwerkers in dat jaar. Daarna zette een daling in, die vooral aan het begin van de coronacrisis volgens het CBS “uitzonderlijk sterk” was. Door lockdowns moesten veel bedrijven sluiten en konden ze mensen met een vast contract niet direct ontslaan, maar flexwerkers werden wel vaak meteen de deur gewezen.

Het aantal mensen met een vaste baan was hoger dan aan het begin van de coronacrisis en nam in het vierde kwartaal van 2021 toe met 34.000. Daarmee kwam het totaal aantal mensen met een vaste baan uit op 5,3 miljoen. Dat zijn er 129.000 meer ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. In dezelfde periode steeg het aantal zelfstandigen met 67.000 naar 1,1 miljoen.