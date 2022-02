Compensatie spaartaks lijkt onmogelijke opgave voor Belastingdienst

De Belastingdienst heeft de ruim 200.000 bezwaarschriften die waren ingediend tegen de box 3-heffing, de zogenaamde spaartaks, inmiddels gegrond verklaard. De spaartaks staat synoniem voor de vermogensheffing in Box 3. De vrijstelling van box 3 is in 2022 inmiddels gestegen van 50.000 naar 50.650. Wanneer, hoeveel en welke mensen hun geld terugkrijgen wordt hopelijk duidelijk in het Voorjaarsbesluit in mei, al is dat allemaal nogal onzeker.

Honderden ambtenaren nodig

Binnen de Belastingdienst werd, nog voordat de beslissing van de Hoge Raad dat de huidige vermogensrendementsheffing niet toegestaan is, namelijk al door ambtenaren geconcludeerd dat compensatie en/of teruggave een ‘nagenoeg onmogelijke opgave’ zou worden. Dat schetsen de ambtenaren in een presentatie over het herstellen van de miljardenschade.

Voor het handmatig controleren van aanslagen zouden er honderden ambtenaren nodig zijn of er zou maandenlang aan een ICT-wijziging gewerkt moeten worden om de teruggave te realiseren. Aan het corrigeren van 120.000 aanslagen zouden zo’n tachtig tot honderd mensen een jaar fulltime moeten werken, zo becijferen de ambtenaren. En er zijn er nu dus al veel meer gegrond verklaard door Van Rij, namelijk 200.000.

Meer dan een miljoen spaarders

Bovendien klinkt er vanuit de Tweede Kamer de wens om alle spaarders tegemoet te komen, niet alleen diegenen die bezwaar hebben gemaakt. Spaarders hebben namelijk bijna geen rente gekregen over hun vermogen, maar moesten wel belasting betalen.

Als al deze mensen ook gecompenseerd moeten worden, zou het gaan om zo’n 1,3 miljoen Nederlanders te corrigeren aanslagen per jaar, over een periode van vier jaar (2017-2020).

Geen gemakkelijke opgave

En dat is geen makkelijke opgave want de Hoge Raad heeft bij haar besluit veel vragen helaas onbeantwoord gelaten. Hoe zit het bijvoorbeeld met de compensatie als er naast spaargeld ook aandelen zijn? En hebben beleggers in staatsobligaties met een negatieve rente ook recht op teruggaaf? En wat te doen met een bezitter van een (belast) vakantiehuis dat in waarde is gestegen, maar dat nooit is verhuurd, en dus geen werkelijk inkomen opleverde?

Volgens deskundigen bestaat het werkelijk behaalde rendement in een jaar uit de directe rendementen, zoals rente, dividend en huur. Plus de waardestijging of -daling van bijvoorbeeld aandelen en huizen. De fiscus moet per belastingplichtige dus vaststellen wat het werkelijke rendement is in een jaar, en dat afzetten tegen het forfaitaire rendement. Het is een bijna onmogelijke taak.

Robotisering of automatisering

Twee andere opties, robotisering of automatisering van die handmatige aanpassingen stuiten ook op weerstand van ambtenaren. De eerste mogelijkheid zou sowieso weinig soelaas bieden in deze complexe situatie en wat de automatisering betreft? In een memo komt naar voren dat het zeker 250 dagen zou duren om het verouderde ICT-systeem aan te passen.

Op de website van de Belastingdienst dekken ze zich alvast in. “Wij begrijpen dat u graag zo snel mogelijk hoort of en hoeveel geld u terugkrijgt. Het uitwerken van de uitspraak is complex en wij zijn hierin afhankelijk van politieke besluitvorming. Het gaat om veel mensen en veel geld. Het moet dus goed en zorgvuldig worden uitgevoerd.”