DSM verhoogt prijzen en omzet in ‘sterk kwartaal’

Speciaalchemiebedrijf DSM heeft in het vierde kwartaal de prijzen van veel van zijn producten verhoogd om de hogere prijzen van grondstoffen en energie door te berekenen aan zijn klanten. Gekoppeld aan een sterke vraag leidde dat tot hogere omzetten en ook de winst steeg.

In het laatste kwartaal van 2021 deed met name de diervoedingsafdeling het goed. In die branche worden door zorgen over de internationale leveringsketen voorraden aangelegd, wat goed nieuws was voor DSM. Bij de afdelingen die verzorgingsproducten en ingrediƫnten voor voeding voor mensen maakt was de vraag ook sterk, maar daalde de winstmarge omdat prijsverhogingen pas de komende maanden doorwerken in de contracten.

De tak die materialen ontwikkelt voor bijvoorbeeld de autosector, maar ook zeer sterke vezels met allerlei andere toepassingen waaronder beschermende kleding, kende ook een sterk kwartaal. De vraag, die de afgelopen periode verhoogd was, normaliseerde hier, maar de prijzen stegen sterk. DSM kijkt voor deze divisie of die op eigen benen kan worden gezet of zal worden verkocht,

In totaal boekte DSM een omzet van 2,4 miljard euro in het slotkwartaal van 2021 en 9,2 miljard euro in dat hele jaar. De winst bedroeg een kleine 1,7 miljard euro, wat ruim een verdriedubbeling was van een jaar eerder.