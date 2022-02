GM vindt oplossing voor brandgevaar Chevrolet Bolt

General Motors (GM) gaat in april de productie hervatten van de Chevrolet Bolt. Het Amerikaanse autoconcern heeft samen met LG, de fabrikant van zijn batterijen, een oplossing gevonden voor het probleem waardoor de batterij van de elektrische auto zomaar in brand kon vliegen. In augustus stopte GM met de productie van de Bolt en het bedrijf riep alle auto’s van het type terug naar de garage.

GM waarschuwde eigenaren van de Bolt om hun auto niet binnen te parkeren en ook niet in de buurt van gebouwen en andere auto’s. Ook raadde de autobouwer af om de batterij ’s nachts op te laden. Er zijn zeker dertien branden geweest door oververhitting van de accu.

In Nederland werden door Opel eerder al bijna 3400 Ampera-e-modellen teruggeroepen. Dat type maakt gebruik van dezelfde accu als de Bolt. Opel maakt de Ampera-e niet meer. In totaal zijn wereldwijd bijna 143.000 auto’s teruggeroepen naar de garage.

Afgelopen oktober trof GM nog een schikking met het Zuid-Koreaanse LG Electronics over de kosten die GM moest maken voor de terugroepactie. GM krijgt een vergoeding van omgerekend meer dan 1,6 miljard euro.