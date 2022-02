Louis Vuitton gaat prijzen verhogen om gestegen productiekosten

Het Franse luxemerk Louis Vuitton gaat de prijzen van zijn dure lederen handtassen en andere modeproducten verhogen vanwege de gestegen kosten voor productie, materialen en transport. Dat zei een woordvoerder van het merk in China tegen persbureau Reuters. China is een zeer belangrijke markt voor Louis Vuitton, dat eigendom is van het Franse luxebedrijf LVMH.

Door de prijsverhogingen wil Louis Vuitton de winstmarges op peil houden. Volgens de woordvoerder zullen de hogere prijzen wereldwijd gaan gelden voor lederwaren, modeartikelen en parfum. Hoeveel de prijzen omhooggaan is afhankelijk van het product, aldus de woordvoerder die geen nadere details gaf.

De website PurseBop, die de ontwikkelingen op de luxemarkt volgt, meldde dat er een prijsverhoging van circa 4 procent voor de goedkopere producten van Louis Vuitton kan komen en tussen de 15 tot 18 procent voor het duurdere aanbod van het merk.

LVMH, dat onder meer ook modemerk Christian Dior en champagne van Mo√ęt & Chandon en cognac van Hennessy bezit, heeft in 2021 een recordjaar achter de rug door de sterke vraag naar luxeproducten. Vooral met de verkoop van mode deed LVMH goede zaken. Topman Bernard Arnault zei in januari bij de bekendmaking van de cijfers dat er ruimte is om de prijzen te verhogen, maar dat dit wel “redelijk” zou moeten zijn.