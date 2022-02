Minister over groeicijfers: economie ongekend veerkrachtig

De Nederlandse economie was in 2021 “ongekend veerkrachtig”, zegt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken. Ondanks de lockdownmaatregelen groeide de economie vorig jaar met 4,8 procent ten opzichte van 2020, dat nog veel meer een ‘coronajaar’ was. Daarmee “is de Nederlandse economie onverwacht snel terug op het niveau van voor de coronacrisis”, aldus Adriaansens.

De bewindsvrouw benadrukt dat 2021 opnieuw een zwaar jaar was voor ondernemers, van wie veel werd gevraagd. “Ondernemers en werkenden pasten zich steeds aan de nieuwe omstandigheden aan. Ik vind het bewonderingswaardig wat zij het afgelopen jaar hebben laten zien.” Ze wijst ook op het effect van de steun- en herstelpakketten, maar geeft ook nog maar eens aan dat die steunmaatregelen niet permanent in stand kunnen blijven. “Laten we eerlijk zijn: we kunnen niet wachten tot ondernemend Nederland weer vol aan de slag kan”, aldus de minister.