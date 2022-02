Randstad: krappe arbeidsmarkt dwingt tot creatieve oplossingen

Door de krappe arbeidsmarkt zijn bedrijven gedwongen om creatiever te werk te gaan om vacatures te vervullen. Uitzender Randstad meldt in een prognose over de Nederlandse arbeidsmarkt dat vraag en aanbod nu nog vaak niet goed op elkaar aansluiten. Vaardigheden van mensen worden verder steeds belangrijker in plaats van de beschikbaarheid over de juiste papieren. Mogelijk dat werkgevers in de toekomst zelfs moeten nadenken over het beschikbaar stellen van personeel om aan de krapte in sectoren te voldoen.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam eerder al naar voren dat de krapte op de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2021 nog verder is toegenomen. Data van Randstad bevestigen dit beeld. Met name in de bouw, IT, productie en techniek en in de transport en logistiek is sprake van grote schaarste. Verder is er ook steeds meer vraag naar recruiters en hr-medewerkers omdat bedrijven er belang bij hebben om personeel aan te trekken en te behouden.

Het ziekteverzuim als gevolg van de omikronvariant van het coronavirus maakt de situatie er op de arbeidsmarkt niet makkelijker op. Volgens Randstad is het ziekteverzuim in de eerste weken van dit jaar gestegen naar 7 procent, wat dus weer voor extra werkdruk zorgt.

De scheve verhoudingen op de arbeidsmarkt lijken overigens nog niet echt door te sijpelen in de salarissen. Volgens Randstad is de loonstijging nog relatief beperkt. Maar doorgaans loopt de loonontwikkeling iets achter bij de situatie op de arbeidsmarkt.

Dominique Hermans, topvrouw van Randstad Nederland, benadrukt dat er momenteel meer mensen op zoek zijn naar een baan. Dat komt ook doordat er gewoonweg meer banen zijn. Een deel van de oplossing van de huidige krapte kan volgens haar zitten in het onbenutte arbeidspotentieel. Dan gaat het om zo’n 1,2 miljoen mensen die aan het werk of meer aan het werk zouden kunnen gaan.

Verder wijst Hermans erop dat de politiek zich niet te blind moet staren op de vraag flex of vast. Volgens haar gaat het erom dat er goed en slecht geregeld werk is. Als de overheid het advies hierover van de Sociaal-Economische Raad (SER) te strikt zou volgen en flexwerk aan banden zou leggen, zou dat volgens haar tot een ongewenst effect op de zzp-markt kunnen leiden. “Flexbanen zullen altijd nodig zijn om de economie in beweging te houden”, concludeert ze.