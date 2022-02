Uber schikt met Google rond stelende ex-medewerker

Uber heeft een schikking getroffen met Waymo, het dochterbedrijf van Google dat zelfrijdende auto’s maakt, rond de ex-werknemer van Waymo die bedrijfsgeheimen stal en in 2016 bij Uber ging werken. Uber zal een “substantieel deel” van de 120 miljoen dollar (106 miljoen euro) betalen die Google van de ex-werknemer Anthony Levandowski krijgt.

Levandowski had in 2020 anderhalf jaar celstraf opgelegd gekregen nadat hij schuldig had gepleit voor het stelen van bedrijfsgeheimen. Op het laatste moment verleende toenmalig president Donald Trump gratie aan Levandowski. Los van de celstraf had Google met succes een claim ingediend tegen Levandowski voor het terugbetalen van een bonus van 120 miljoen dollar. Met rente en de kosten van advocaten ging het om een totaalbedrag van 180 miljoen dollar (159 miljoen euro).

Levandowski vroeg een persoonlijk faillissement aan, waardoor hij kon onderhandelen over zijn uitstaande schulden. In de schikking tussen Waymo en Uber is nu bepaald dat Levandowski zelf nog 25 miljoen dollar (22 miljoen euro) aan Google moet betalen. Het is niet bekend gemaakt hoeveel Uber precies aan Waymo betaalt.

In een eerdere civiele rechtszaak in 2018 had Uber Waymo al 245 miljoen dollar (217 miljoen euro) aan aandelen betaald.

Een Google-medewerker laat aan persagentschap Bloomberg weten dat “de kwestie nu is opgelost.”