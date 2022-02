Uitzender Randstad sluit 2021 af met recordomzet

Randstad heeft het tweede coronajaar afgesloten met een recordomzet. De uitzender profiteerde vorig jaar volop van het herstel uit de crisis. Het bedrijf dankte een klein deel van de groei ook aan de hogere tarieven die het aan klanten kon doorberekenen.

Randstad behaalde een omzet van 24,6 miljard euro. Dat was circa een vijfde meer dan een jaar eerder. Daarbij moet wel worden gezegd dat de pandemie de opbrengsten in 2020 hard raakte. Afgezet tegen 2019, het laatste jaar voor de crisis, stegen de opbrengsten met 5 procent.

Onder de streep bleef 768 miljoen euro over. Dat was een jaar eerder 304 miljoen euro. Topman Jacques van den Broek, die volgende maand vertrekt bij het bedrijf, zei verder dat aandeelhouders een extra beloning krijgen. Bovenop een regulier dividend van 2,19 euro per aandeel, zal Randstad een speciaal dividend van 2,81 euro per aandeel uitkeren.

Van den Broek gaf in een toelichting ook aan dat het vinden van de juiste mensen momenteel een van de grootste uitdagingen is. Daarnaast sluiten ervaringen van mensen niet altijd goed aan bij de vraag uit de arbeidsmarkt, wat het proces van personeelswerving volgens hem ook anders maakt.

Anders dan tot nu toe het geval is, is het aanbod van personeel volgens hem niet afhankelijk van de economische situatie. Ook demografisch gezien is het steeds lastiger om mensen te vinden. “Mensen reageren steeds minder”, aldus de topman.

Randstad had zichzelf het doel gesteld om de verloren omzet van 2020 in een keer terug te winnen. Na de financiƫle crisis duurde dat volgens Van den Broek vijf tot zes jaar. Om dat te bereiken nam Randstad zelf alleen al duizenden mensen aan. Ook profiteerde het bedrijf van bepaalde meevallers. Zo was het herstel bij werving en selectie sterker dan verwacht.

In Nederland zag Randstad de omzet in het slotkwartaal van 2021 met 16 procent stijgen tot 915 miljoen euro. Dat was een kwartaal eerder nog een plus van 24 procent. Voor het hele jaar werd in Nederland een omzet van 3,4 miljard euro geboekt. Alleen in Noord-Amerika en Frankrijk was de omzet nog groter. Verder verbeterde de winstgevendheid bij de Nederlandse tak van Randstad.

In de eerste weken van het nieuwe jaar zag Randstad de omzet op eigen kracht verder stijgen. Volgens het bedrijf wordt daarmee de lijn van het slotkwartaal van 2021 voortgezet, al laat de markt zich moeilijk voorspellen. Verder zullen ook de operationele kosten in de eerste maanden van het jaar hoger uitvallen.