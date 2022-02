BioNTech maakt coronavaccinfabriek van zeecontainers voor Afrika

De Duitse biotechnoloog BioNTech heeft een vaccinfabriek ontwikkeld die is gemaakt van zeecontainers. Die wil de onderneming, die samen met farmaceut Pfizer ’s werelds meest gebruikte coronavaccin ontwikkelde, naar Afrika sturen om daar te helpen bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus.

BioNTech presenteerde woensdag een prototype aan de presidenten van Senegal, Ghana en Rwanda. Maar volgens het bedrijf wordt er nog aan het project gewerkt. Daardoor zal de eerste kant-en-klare fabriek waarschijnlijk pas in de tweede helft van dit jaar in Afrika aankomen. En dan duurt het waarschijnlijk nog een tijd voordat echt productie gedraaid kan worden. De faciliteit zal evenwel niet alleen te gebruiken zijn voor vaccins tegen corona. Ook zou hij later inzetbaar moeten zijn voor het indammen van andere ziekten zoals malaria of tuberculose.

Topman Uğur Şahin van BioNTech heeft daarnaast laten weten geen plannen te hebben om zijn intellectuele eigendomsrechten af ​​te dwingen als andere organisaties in Afrika op eigen houtje ongeautoriseerde versies van het coronavaccin van het bedrijf gaan produceren. “Ons doel is niet om anderen ervan te weerhouden onze technologie te gebruiken. Ons doel is eerder om er actief voor te zorgen dat onze technologie op alle continenten zo veilig en zo breed mogelijk beschikbaar is”, zei hij in een interview met Reuters TV.

De rol van vaccinproducenten bij de verspreiding van hun coronaprikken is al langer een heikel punt. Amnesty International verweet de bedrijven die coronavaccins maken eerder deze week nog van hebzucht. Zij zouden zich in moeten zetten voor een veel snellere vaccinatie van de wereldbevolking, stelde de mensenrechtenorganisatie.

Volgens Amnesty werden vorig jaar 10 miljard doses van de verschillende coronavaccins geproduceerd. Dat is genoeg om het doel van de wereldgezondheidsorganisatie WHO te halen om in dat jaar 40 procent van de wereldbevolking gevaccineerd te hebben. In arme landen is het percentage volledig gevaccineerden echter nog maar zo’n 4 procent en daarom zouden bedrijven als Pfizer, BioNTech en Moderna patenten en technologieën volgens Amnesty vrij moeten geven. Zo zou het alsnog moeten lukken om voor halverwege dit jaar 70 procent van de wereldbevolking te vaccineren.