Chinese overheid helpt kolencentrales op volle kracht te draaien

China gaat kolencentrales helpen om op volle capaciteit te draaien. Daarmee moet voorkomen worden dat er tekorten aan energie ontstaan zoals vorig jaar, maar de stap zorgt wel voor alarmbellen rond de klimaatdoelen van Beijing. China heeft eerder gezegd dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 moet pieken en dat het land in 2060 CO2-neutraal wil zijn.

Vorig jaar lagen delen van de Chinese economie periodes stil door stroomtekorten. Dat had te maken met weinig aanbod van kolen als gevolg van snel stijgende prijzen voor de brandstof. Dat leidde ertoe dat veel landen overstapten op bijvoorbeeld gas voor de opwekking van stroom. Nu ook gas echter duur is, zijn kolen weer zeer gewild. In de afgelopen tijd heeft China de productie van kolen opgevoerd.

Tijdens een vergadering van de Staatsraad van China werd eerder deze week besloten dat de toevoer van kolen verder wordt opgevoerd en dat kolencentrales steun krijgen van de overheid om zo veel mogelijk stroom te produceren. De stap komt enkele weken nadat de Chinese president Xi Jinping had aangegeven dat het terugbrengen van de uitstoot niet ten koste mag gaan van economische groei en energieveiligheid.

Twee derde van de Chinese economie draait op met kolen opgewekte stroom. Het land is goed voor haast een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat is twee keer zoveel als de uitstoot van de Verenigde Staten en drie keer zoveel als die van de Europese Unie. Het terugdringen van de uitstoot van China wordt daarom als cruciaal gezien bij het behalen van de klimaatdoelen van Parijs.

“We keren terug naar het model van het ondersteunen van de economie ten koste van alles”, stelt Greenpeace China. “China verliest tijd om cruciale stappen te nemen voor het klimaat.”