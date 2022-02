Energiebureau IEA: OPEC+ moet beter voldoen aan productiedoelen

Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland moeten meer doen om het gat tussen hun productiedoelstellingen en de daadwerkelijke olieproductie te verkleinen. Dat zei directeur Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) op een conferentie in Saudi-Arabië. Birol stelt dat hierdoor de olieprijzen nog altijd hoog blijven.

De OPEC+, zoals die alliantie wordt genoemd, is bezig elke maand de productie met 400.000 vaten per dag te verhogen, maar de daadwerkelijke productie blijft achter omdat landen moeite hebben om steeds meer olie op te pompen. Birol spreekt hier van een significant verschil. “Het is belangrijk voor de OPEC+ om dit gat te verkleinen en hopelijk meer volumes op de markt te brengen.” Ook zegt hij dat extra olieproductie in de Verenigde Staten en Brazilië kan helpen bij het drukken van de prijzen.

Birol geeft verder aan dat olie en gas nog jaren nodig zullen blijven als energiebronnen. Ook zorgen de hoge gasprijzen voor tegenwind voor de Europese economie, aldus Birol. Daarnaast ziet de IEA-directeur een comeback van kernenergie als belangrijke energiebron.

De olieprijzen zijn gestegen naar de hoogste niveaus in ongeveer zeven jaar, door de sterke vraag en het beperkte aanbod op de markt. Ook de spanningen rond Oekraïne hebben de olieprijzen aangejaagd. Dinsdag zakten de prijzen wel hard, door de hoop voor een diplomatieke oplossing voor het conflict.