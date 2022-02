Hoge stroomproductie windmolens door stormen verwacht

De stormen die de komende dagen over het noordwesten van Europa trekken kunnen de stroomproductie door windmolens naar een recordniveau stuwen. Dat stelt persbureau Bloomberg op basis van eigen berekeningen.

De storm Dudley trekt woensdag en donderdag over delen van het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Denemarken. Het KNMI heeft voor woensdag in het hele land code geel uitgeroepen vanwege zware windstoten tot wel meer dan 100 kilometer per uur. Vrijdag volgt dan de storm Eunice die windstoten tot wel 140 kilometer per uur zou kunnen meebrengen. Daarmee zou Eunice nog krachtiger kunnen worden dan de zeer zware storm Ciara in februari 2020.

De sterke windstoten zullen de productie door windmolens dan ook flink aanjagen, zo is de verwachting. Die hoge productie komt goed uit, want daardoor kunnen de energieprijzen dalen nu de gasprijzen zo hoog liggen. Overigens moet het niet te krachtig gaan waaien, want dan schakelen windturbines zichzelf automatisch uit en stoppen de wieken met draaien, om zo schade te voorkomen aan de windmolens.

Weerdiensten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben al waarschuwingen afgegeven voor zeer sterke windvlagen, met vrees voor schade aan bijvoorbeeld telefoon- en elektriciteitsmasten, stroomuitval, omvallende bomen en andere problemen. Ook is er kans op zware regenval en sneeuwstormen in delen van Europa.