Horeca slaat flink in bij brouwers om versoepelingen en carnaval

De horeca is flink aan het inslaan bij bierbrouwers nu de coronamaatregelen steeds verder versoepeld worden, met onder meer langere openingstijden. Ook mag er weer carnaval gevierd worden, waar het bier natuurlijk rijkelijk zal vloeien in cafés en kroegen.

Overigens zijn de prijzen van bier wel verhoogd door de grote brouwers in Nederland vanwege de oplopende kosten voor grondstoffen, energie en transport. De bierprijzen gaan volgens vakblad Misset Horeca dit jaar 3 tot 5 procent omhoog. De horeca heeft eerder al gezegd die hogere prijzen door te zullen berekenen aan de klant.

Een woordvoerster van brouwerij Swinkels, bekend van onder meer Bavaria en Palm, merkt zeker dat het druk is met bestellingen. “We zijn met man en macht aan het werk om te zorgen dat we deze logistieke operatie rond kunnen krijgen. Het is alle hens aan dek.” Ze stelt dat fors wordt ingeslagen voor de carnaval die over anderhalve week begint. “We zijn ook vooral enorm blij voor onze horecaklanten dat er steeds meer kan.”

Bij AB InBev, met merken als Jupiler, Hoegaarden, Leffe en Hertog Jan, zien ze ook een extra piek in de verkopen, geeft een woordvoerder aan. “We zijn hier ons al een tijdje op aan het voorbereiden door de bestellingen zoveel mogelijk te spreiden. Maar we merken het absoluut en onze brouwerijen draaien op volle toeren. We zijn heel blij voor de horeca dat er steeds meer kan. Dat is heel mooi.”

“We zagen vorige week al dat de bestellingen extra toenamen omdat werd geanticipeerd op de versoepelingen”, laat een woordvoerder van Heineken weten. Er was volgens hem ook grote vraag vanuit de nachthoreca in de grote steden vanwege de openingsactie De Nacht staat op en vanuit de carnavalsprovincies zoals Noord-Brabant en Limburg door de verwachting dat er weer carnaval gevierd zou mogen worden.

“We zijn er helemaal klaar voor. Het is hartstikke positief dat weer bijna alles kan, we verheugen ons erop”, geeft een woordvoerder van brouwer Grolsch aan. “We zien geen problemen bij de leveringen. Eerder werden bestellingen door de horeca nog gedaan met de handrem erop, maar nu gaat het steeds sneller lopen.”

Directeur Jan-Paul Rutten van de Limburgse brouwerij Gulpener zegt zeker te merken dat de verkoop toeneemt. “We zagen het al een week geleden aankomen. Klanten waren aan het voorsorteren op de versoepelingen. Het is heel goed nieuws en we zijn erg blij. Mensen hebben het ook wel verdiend.”