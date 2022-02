Oekraïne en Fed-notulen houden Wall Street in toom

De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag licht omlaag na het sterke herstel een dag eerder. De stemming op Wall Street bleef voorzichtig in afwachting van de laatste ontwikkelingen rond Oekraïne. Ondanks dat de directe dreiging van een Russische inval in het land op dit moment lijkt te zijn geweken en de hoop op een diplomatieke oplossing voor het conflict is toegenomen, blijven beleggers op hun hoede.

Rusland heeft beelden gedeeld van militairen die de Krim verlaten na afronding van hun militaire oefeningen. De gedeeltelijke terugtrekking van de troepen zorgde dinsdag al voor opluchting op de aandelenmarkten. NAVO-chef Jens Stoltenberg liet woensdag echter weten nog niets te bespeuren van het terugtrekken van Russische troepen en dat het land juist door lijkt te gaan met de militaire opbouw.

Daarnaast wordt uitgekeken naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. Beleggers hopen in de aantekeningen meer aanwijzingen te vinden over hoe vaak de Fed de rente dit jaar gaat verhogen. De vrees dat de rente in de VS dit jaar sneller dan verwacht zal worden opgeschroefd om de hoge inflatie aan te pakken zorgt al enige tijd voor onzekerheid op de beurzen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 34.919 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 4452 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,1 procent tot 13.984 punten.

Bij diverse bedrijven waren wel grote koersbewegingen te zien. ViacomCBS ging bijvoorbeeld meer dan 19 procent omlaag. Het mediaconcern boekte minder winst dan verwacht en kondigde aan zijn naam te veranderen in Paramount Global. Het bedrijf wil daarmee meer de aandacht richten op zijn streamingdienst Paramount+.

Shopify leverde op zijn beurt ruim 16 procent in. Het Canadese e-commercebedrijf boekte afgelopen kwartaal wel meer omzet en winst dankzij sterker dan verwachte online-bestedingen van consumenten. Maar de verwachtingen voor de groei van de onderneming stelden beleggers teleur.

Airbnb steeg daarentegen bijna 3 procent na goed ontvangen resultaten van het onlineplatform voor vakantieverhuur. En producent van voedingsmiddelen Kraft Heinz kreeg er dik 6 procent bij na publicatie van de resultaten.

De euro was 1,1367 dollar waard, tegen 1,1357 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,4 procent tot 93,35 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent meer op 94,90 dollar per vat.