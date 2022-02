Ryanair voelt plicht om op Oekraine te vliegen zolang dat kan

Ryanair vindt dat het de plicht heeft om op Oekraïne te blijven vliegen zolang dat mogelijk is. Dat heeft topman Michael O’Leary van de Ierse prijsvechter gezegd tijdens een persconferentie in Lissabon. Hij ziet, ondanks de dreiging van een Russische invasie, geen reden om vluchten te annuleren tot de Europese autoriteiten zeggen dat dit nodig is. Ryanair vliegt overigens niet vanuit Nederland naar Oekraïne.

KLM is wel gestopt met vliegen op Oekraïne vanwege het aangepaste reisadvies van de Nederlandse overheid. De maatschappij vliegt ook niet meer over het land. Ook andere Europese luchtvaartmaatschappijen zijn gestopt met vliegen naar Oekraïne of overwegen dat.

Het kabinet heeft zaterdag alle Nederlanders opgeroepen Oekraïne te verlaten. Voor het land geldt een rood reisadvies. “Dit betekent dat het te gevaarlijk is om daar naartoe te reizen”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe.”

Vanuit Nederland is het wel mogelijk om met Wizz Air naar Oekraïne te vliegen. De Hongaarse prijsvechter biedt komende vrijdag een vlucht aan van Eindhoven naar hoofdstad Kiev.