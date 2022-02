Volkswagen verwacht verdere productieproblemen door chipcrisis

De aanhoudende chiptekorten kunnen de productie van met name elektrische auto’s in de weg blijven zitten. Daarvoor waarschuwt de Duitse automaker Volkswagen. Volgens topman Herbert Diess zou het kunnen dat Volkswagen de productie moet verlagen vanwege de tekorten.

Volkswagen heeft de laatste tijd juist vooruitgang geboekt met het beheer van componenten wereldwijd. Maar de situatie blijft uitdagend, zei Diess tegen personeel tijdens een werknemersbijeenkomst. Daarbij lijken aanpassingen aan de capaciteit noodzakelijk, sprak de topman. “Ook op de middellange termijn.”

Volkswagen wil gelijke tred houden met concurrent Tesla. Dat bedrijf, marktleider op het gebied van elektrisch rijden, kwam destijds met plannen voor de productie van auto’s in zijn eerste Europese fabriek in de buurt van Berlijn dit jaar.

De bedoeling van Volkswagen is om op termijn 250.000 auto’s per jaar te maken in een nieuwe fabriek in Wolfsburg. Die productie is ook nodig om banen te behouden. Diess zei verder dat het bedrijf technologische alternatieven heeft om ontbrekende halfgeleiders te vervangen. Dat moet ook helpen om de productie op te voeren, zeker in de tweede helft van dit jaar, zei hij.