VS: staat speelt alleen maar grotere rol in economie China

De Amerikaanse regering klaagt dat China na 20 jaar lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) de rol van de staat in de economie van het land alleen maar groter heeft gemaakt. Dit is in de ogen van de VS in het nadeel van talrijke ondernemingen en werkers wereldwijd.

China schendt, negeert of omzeilt de regels van de organisatie om zijn eigen economische of industriële doeleinden te bereiken staat in een lijvig rapport van de Amerikaanse handelsgezant Katherine Tai. De WTO in Genève stelt internationale regels op voor de handel tussen naties en probeert naar eigen zeggen oneerlijke concurrentie tegen te gaan en vrijhandel te bevorderen.

Volgens Tai heeft China toen het eind 2001 lid werd van de WTO, beloofd die doeleinden ook na te streven. Maar het land heeft volgens de Amerikaanse handelsgezant de rol van de staat enkel groter gemaakt en die van de vrije markt kleiner. Washington bekritiseert al lang de bemoeienissen van de Chinese staat met de economie zoals het subsidiëren van staatsbedrijven en de eis dat ondernemingen techniek overdragen in ruil voor toegang tot de Chinese markt. De Volksrepubliek zou ook intellectueel eigendom stelen.

De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump ontketende in 2018 een handelsoorlog met China naar aanleiding van die klachten. Daar is uiteindelijk begin 2020 een bilaterale overeenkomst tussen Washington en Beijing uit voortgekomen, maar China komt de afspraken van die deal nauwelijks na, schrijft Tai.