Air France-KLM en oliebedrijven onderuit op rode beurzen Europa

Luchtvaartmaatschapij Air France-KLM kreeg donderdag klappen op de beurs in Amsterdam. De cijfers van het Frans-Nederlandse concern vielen beleggers tegen en het aandeel werd 7,6 procent lager gezet. Ook andere luchtvaartmaatschappijen zoals Lufthansa, British Airways-moeder IAG en prijsvechter Ryanair verloren tot 4,1 procent.

De olieprijzen daalden door de aanhoudende spanningen over Oekraïne en de kans op een nucleair akkoord met Iran. Dat laatste land zou dan zijn olie weer op de markt kunnen brengen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2 procent tot 91,77 dollar. Brentolie kostte ook 2 procent minder op 92,91 dollar per vat. Oliebedrijven als Shell (min 1,3 procent), BP (min 1,5 procent) en TotalEnergies (min 1,5 procent) daalden mee. Toeleveranciers aan de olie-industrie kregen het ook zwaar te verduren. Zo daalde bodemonderzoeker Fugro 6,1 procent. Dat bedrijf opent vrijdag de boeken.

Op het Damrak was het behalve Air France-KLM behoorlijk druk met bedrijven die hun jaarcijfers presenteerden. Zo kwamen verzekeraar NN (plus 0,2 procent), bouwer BAM en advies- en ingenieursbureau Arcadis met resultaten. Dat laatste aandeel steeg haast 9 procent.

De Amsterdamse AEX-index sloot op een min van 1 procent op 751,20 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1053,68 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 1 procent omlaag.

In de AEX was betalingsdienstverlener Adyen de grootste verliezer met een min van 5,3 procent. Koploper was bierbrouwer Heineken die 1,5 procent hoger werd gezet.

Bij de kleinere bedrijven leverde BAM bijna 12 procent aan waarde in. Automatiseerder Ordina (min 0,9 procent) en de leverancier van chat- en betaaldiensten CM.com (min 13,4 procent) kwamen ook met resultaten.

In Parijs leverde Airbus een eerdere winst in en zakte 1,3 procent. De vliegtuigbouwer boekte vorig jaar een recordwinst en wil weer dividend gaan uitkeren. De resultaten van Gucci-moeder Kering werden goed ontvangen want het aandeel won 5 procent.

Commerzbank deed het goed in Frankfurt met een plus van bijna 3 procent. De tweede bank van Duitsland zei over 2022 weer dividend te willen gaan uitbetalen. Het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé waarschuwde voor de impact van de kosteninflatie op de winstgevendheid en werd een fractie hoger gezet in Zürich.

De euro was 1,1367 dollar waard, tegen 1,1377 dollar een dag eerder.