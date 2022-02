Air France-KLM flink omlaag op beurs Amsterdam na cijfers

Air France-KLM was donderdag een forse verliezer op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern kwam met cijfers. Ook ging de aandacht uit naar resultaten van onder meer verzekeraar NN Group, bouwbedrijf BAM en advies- en ingenieursbureau Arcadis. Elders in Europa werden cijferberichten gepubliceerd van onder meer vliegtuigbouwer Airbus, het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé en de Duitse bank Commerzbank.

Verder bleven de spanningen rond Oekraïne boven de markt hangen. Het Witte Huis heeft gezegd dat de bewering van Rusland dat het troepen langs de grens met Oekraïne terugtrekt niet klopt. Rusland zou juist tot wel 7000 extra militairen hebben verzameld aan de grens met Oekraïne, aldus de Amerikaanse regering.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de vroege handel 0,2 procent lager op 757,13 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1058,69 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Londen daalden tot 0,3 procent. Frankfurt won 0,3 procent.

Air France-KLM was de grootste daler in de MidKap met een min van 5,8 procent. Het concern heeft ook het tweede coronajaar met een miljardenverlies afgesloten, al was er gedurende het jaar sprake van herstel. De onderneming kwam onder de streep uit op een verlies van krap 3,3 miljard euro. Arcadis was juist de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen met een plus van 7 procent. Het bedrijf wist het orderboek verder te vullen en heeft voor een recordbedrag aan werk op de plank liggen.

NN Group, bekend van onder meer Nationale-Nederlanden, zakte 0,6 procent in de AEX. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste stijger in de hoofdindex met een plus van 2,7 procent. Grootste daler was staalconcern ArcelorMittal met een verlies van 2,5 procent.

BAM verloor 3,2 procent bij de kleinere fondsen op het Damrak. Automatiseerder Ordina (min 3,6 procent) en de leverancier van chat- en betaaldiensten CM.com (min 7 procent) kwamen ook met resultaten.

Airbus kondigde aan weer dividend te gaan uitkeren na een sterk 2021 en steeg in Parijs 1 procent. Commerzbank zei over 2022 weer dividend te willen gaan uitbetalen en klom 5 procent in Frankfurt. Nestlé waarschuwde voor de impact van de kosteninflatie op de winstgevendheid en leverde 1,2 procent aan waarde in op de beurs in Zürich.

De euro was 1,1360 dollar waard, tegen 1,1377 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,2 procent tot 92,58 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 93,87 dollar per vat.