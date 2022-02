Air France-KLM onderuit op beurs Amsterdam na cijfers

Het aandeel Air France-KLM moest het donderdag flink ontgelden op de beurs in Amsterdam. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie kwam met cijfers die slecht vielen bij beleggers. Ook veel andere bedrijven op het Damrak openden de boeken, waaronder verzekeraar NN Group, bouwer BAM en advies- en ingenieursbureau Arcadis.

De aandacht op de financiële markten bleef ook uitgaan naar de crisis rond Oekraïne. Pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne hebben het Oekraïense regeringsleger beschuldigd van beschietingen. Daarnaast heeft het Witte Huis gezegd dat Rusland duizenden extra troepen heeft verzameld aan de grens met Oekraïne en dat Moskou onterecht beweerd dat troepen worden teruggetrokken.

De Amsterdamse AEX-index noteerde rond het middaguur een min van 0,4 procent op 755,82 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 1062,56 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,4 procent, maar Londen daalde 0,6 procent.

Air France-KLM bungelde onderaan de MidKap met een min van 6 procent. Het luchtvaartconcern leed vorig jaar een verlies van 3,3 miljard euro vanwege de coronacrisis, maar zegt wel dat in de loop van het jaar herstel was te zien. Arcadis was met een plus van 8,7 procent de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen dankzij goed ontvangen cijfers.

In de AEX was betalingsdienstverlener Adyen de grootste verliezer met een min van 2,8 procent. NN daalde 0,3 procent. De kopgroep werd gevormd door de chipbedrijven ASML en ASMI met winsten tot 2 procent.

Bij de kleinere bedrijven leverde BAM bijna 7 procent aan waarde in. Automatiseerder Ordina (plus 2,7 procent) en de leverancier van chat- en betaaldiensten CM.com (min 8,6 procent) kwamen ook met resultaten.

In Parijs leverde Airbus een eerdere winst in en zakte 0,6 procent. De vliegtuigbouwer boekte vorig jaar een recordwinst en wil weer dividend gaan uitkeren. De resultaten van Gucci-moeder Kering werden goed ontvangen want het aandeel won 7 procent.

Commerzbank deed het goed in Frankfurt met een plus van 6 procent. De tweede bank van Duitsland zei over 2022 weer dividend te willen gaan uitbetalen. Het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé waarschuwde voor de impact van de kosteninflatie op de winstgevendheid en werd een fractie lager gezet in Zürich.

De euro was 1,1372 dollar waard, tegen 1,1377 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,2 procent tot 91,65 dollar. Brentolie kostte 2 procent minder op 92,81 dollar per vat.