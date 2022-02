Amerikaanse minister van Financiën: hoge inflatie onacceptabel

De hoge inflatie waarmee de Verenigde Staten momenteel te maken heeft is “onacceptabel”, stelt de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen. In een interview met persbureau AFP zegt ze “bezorgd” te zijn over de huidige inflatie, die in decennia niet zo hoog is geweest. Ook waarschuwt ze voor de gevolgen van de crisis rondom Oekraïne.

Als het Westen besluit Rusland sancties op te leggen wegens een mogelijke inval in Oekraïne, kan dat volgens Yellen “wereldwijd gevolgen hebben”. De minister spreekt dan met name over consequenties voor de energiemarkt, “gelet op het belang van Rusland als de leverancier van olie aan de wereldmarkt en aardgas aan Europa”.

Yellen stelt dat de regering-Biden er momenteel “alles aan doet” om de inflatie te beteugelen, omdat dat momenteel “een grote zorg is voor veel Amerikanen”. De prijzen stegen in de nasleep van de coronapandemie mede doordat er problemen ontstonden met de toelevering van producten. De Federal Reserve zal volgens Yellen op “gepaste manier” handelen om de inflatie onder controle te krijgen.

Toch staat de Amerikaanse economie er volgens Yellen niet slecht voor. Zij trekt de vergelijking met de financiële crisis in 2008, die catastrofale schade aanrichtte. Ondanks twee jaar coronapandemie bleven dergelijke gevolgen dit keer uit. Zo wijst de minister ook op de sterke arbeidsmarkt.