Banken en pensioenfondsen investeren flink in EU-obligaties

Nederlandse financiële instellingen hebben flink geïnvesteerd in de nieuwe obligaties die zijn uitgegeven door de Europese Unie om de coronaherstelplannen te financieren. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) hadden Nederlandse instellingen zoals banken en pensioenfondsen aan het einde van september voor bijna 8,3 miljard euro aan EU-obligaties in bezit, waarmee Nederland de op twee na grootste houder van alle Europese lidstaten is.

Vanwege de pandemie kwam de Europese Commissie met twee omvangrijke herstelplannen om de economische en sociale schade van de crisis te beperken. Beide programma’s worden gefinancierd door de uitgifte van schuldpapier namens de EU. Veel van dat schuldpapier heeft het label ‘sociaal’ of ‘groen’ omdat het geld wordt gebruikt voor sociale en groene doeleinden. Daarmee wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar maatschappelijk verantwoorde investeringen.

Duitsland heeft met 12,3 miljard euro aan EU-obligaties als lidstaat het grootste deel in handen, gevolgd door Frankrijk met 8,3 miljard euro. Samen hebben alle lidstaten een kleine 46 miljard euro aan EU-obligaties in bezit. Dat is minder dan 30 procent van het totaalbedrag van bijna 192 miljard euro dat nu uitstaat. De meeste EU-obligaties worden dus aangehouden door landen buiten de unie.