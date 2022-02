CBS: hoogste omzetgroei bouwsector sinds begin crisis

De bouwsector heeft in het slotkwartaal van 2021 de hoogste omzetgroei behaald sinds het begin van de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stegen de omzetten van bouwbedrijven in de meetperiode met 11 procent op jaarbasis. Over heel 2021 ging de omzet in doorsnee met dik 8 procent omhoog. Het CBS waagt zich niet aan een schatting wat de impact van de coronacrisis is geweest.

Afgelopen jaar werden voor de bouw van 74.000 huizen bouwvergunningen afgegeven. Dat was 10 procent meer dan een jaar eerder. In het slotkwartaal van 2021 ging het om 20.000 afgegeven vergunningen. Dat is ruim 1 procent meer dan in dezelfde periode van 2020.

Niet alle sectoren in de bouw wisten in het laatste kwartaal van vorig jaar de omzetten op te voeren. Grond-, weg- en waterbouwbedrijven met tien tot honderd werknemers kampten in doorsnee met lagere omzetten. De grootste omzetplus werd gemeten bij gespecialiseerde bouwbedrijven die in doorsnee 13 procent meer opbrengsten hadden.

Verder telde het CBS 83 faillissementen in de sector in de laatste maanden van 2021. In het hele jaar waren dat er 305, 120 minder dan een jaar eerder. Volgens het CBS is het aantal faillissementen al jaren aan het dalen. Zo werden er in 2013 nog 1500 bouwondernemingen failliet verklaard.

De vergunde bouwkosten voor woningen waren in het slotkwartaal van vorig jaar met 3,9 miljard euro nagenoeg gelijk aan dezelfde periode een jaar eerder. Bij nieuwbouwwoningen ging het om een daling van 2,5 procent tot 3,3 miljard euro. De bouwkosten voor de verbouw van een woning stegen met bijna 15 procent tot 550 miljoen euro.

Bij de vergunde bouwkosten voor bedrijfsgebouwen was sprake van een stijging met ruim 2 procent tot 1,8 miljard euro. Bij nieuwbouw was sprake van een plus van 5 procent. Bij de verbouw ging het om een daling met 3,2 procent.