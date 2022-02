Coolblue boekt recordomzet dankzij groei in Duitsland

Elektronicawebwinkel Coolblue heeft vorig jaar een recordomzet geboekt. Dat komt onder meer door investeringen in Duitsland, waar het bedrijf sterk is gegroeid. Ook is Coolblue begin vorig jaar gestart met het verkopen van stroom en gas.

Daarvoor nam het energieleverancier ServiceHouse over. Inmiddels heeft Coolblue Energie meer dan 64.000 Nederlandse klanten. Het bedrijf mikt dit jaar op een groei naar 100.000 klanten.

Coolblue heeft in 2021 zes nieuwe winkels geopend waaronder de eerste in Duitsland, in Düsseldorf. Een jaar eerder werd de webwinkel gestart in het land. “In Duitsland gaan we door, met groeien en investeren”, zegt topman Pieter Zwart daarover in een toelichting. Zo wordt dit jaar in Essen een winkel geopend.

De webwinkel boekte in 2021 een omzet van 2,3 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 2 miljard euro. De winst voor aftrek van onder meer belastingen daalde wel naar 91 miljoen euro, tegen 114 miljoen euro in 2020.

Coolblue zegt niets over eventuele nieuwe plannen voor een beursgang. Half oktober blies het bedrijf een geplande gang naar de beurs in Amsterdam nog af vanwege onzekerheid op de financiële markten. Daarbij zouden nieuwe aandelen worden uitgegeven om verdere groei te financieren. Het was de bedoeling dat daarmee 150 miljoen euro zou worden opgehaald.