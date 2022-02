Europese Centrale Bank ziet winst slinken door lage rente

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vorig jaar een stuk minder winst geboekt. Dat komt onder meer doordat er minder werd verdiend met rente op de dollars die het in bezit heeft. Ook moest de ECB 610 miljoen euro opzijzetten vanwege financiële risico’s die verband houden met de coronasteunpakketten.

De winst van de ECB daalde naar 192 miljoen euro. Dat was in 2020 nog 1,6 miljard euro. De winst wordt verdeeld onder de nationale centrale banken van het eurogebied. In Nederland is dat De Nederlandsche Bank (DNB).

De ECB pompt maandelijks nog miljarden in de economie van de eurozone. Het huidige coronasteunpakket, waarmee de ECB in totaal voor 1850 miljard euro aan obligaties en staatsleningen opkoopt, loopt tot en met maart. Het blijft dat geld nog wel herinvesteren tot zeker eind 2024.

Omdat de rente zo laag is, in bepaalde gevallen zelfs negatief, maakte de ECB vorig jaar een verlies van 252 miljoen euro op die portefeuille. De ECB zet zijn andere opkoopprogramma, dat een voortvloeisel is van de financiële crisis, nog in om de overgang te verzachten nadat het coronasteunpakket afloopt.