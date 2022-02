Ingenieursbureau Arcadis boekt meer omzet, orderboek goed gevuld

Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Het bedrijf wist het orderboek verder te vullen en heeft nu voor een recordbedrag aan werk op de plank liggen. Arcadis ziet de vraag groeien op gebieden als slimme mobiliteit, energietransitie en aanpassingen aan klimaatverandering.

Het ingenieursbureau houdt zich onder meer bezig met projecten op het gebied van energietransitie of het verduurzamen van bezittingen zoals bedrijfspanden. “De klimaatverandering aanpakken blijft de grootste uitdaging van onze generatie en we moeten allemaal ons steentje bijdragen”, zegt topman Peter Oosterveer in een toelichting. “Bij Arcadis zien we dit niet alleen als een commerciĆ«le kans, maar ook als morele verplichting om slimmere en groenere oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen.”

Arcadis sloot het vierde kwartaal af met een netto-omzet van 652 miljoen euro. Dat was 8 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat, de winst voor aftrek van onder meer belastingen, bleef onveranderd op 91 miljoen euro.

Arcadis heeft naar eigen zeggen voor een recordbedrag van 2,2 miljard euro aan werk op de plank liggen. Daarmee zit het orderboek op jaarbasis ruim 5 procent voller.