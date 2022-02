Luchtvaartsector wil af van reisbelemmeringen voor gevaccineerden

De luchtvaartsector heeft niet voor het eerst opgeroepen de reisbelemmeringen zoals quarantaine- en testverplichtingen voor mensen die zijn ingeënt tegen het coronavirus op te heffen. Volgens de internationale brancheorganisaties IATA vormen gevaccineerde reizigers geen groter risico voor de verspreiding van corona anders dan het risico dat mensen normaal gesproken lopen.

Volgens IATA-baas Willie Walsh hebben reisbeperkingen grote impact gehad op mensen en economieën, maar is de verspreiding van het virus daardoor niet gestopt. Het is volgens hem daarom tijd dat ze worden opgeheven “nu we leren leven en reizen in een wereld die in de nabije toekomst risico’s van Covid-19 zal kennen”, aldus Walsh.

Dit betekent volgens hem dat er een einde moet komen aan de maatregelen. “Veel regeringen hebben dit reeds ingezien en beperkingen opgeheven. Er zullen er nog veel meer moeten volgen,” aldus Walsh.

Volgens de IATA neemt de vraag naar tickets ondanks de nog altijd geldende maatregelen toe. Begin februari lag de ticketverkoop op bijna 50 procent van het niveau voor de crisis. Dat was in januari nog krap 40 procent. De stijging in een periode van twee weken tussen januari en februari is volgens de IATA de snelste sinds het begin van de crisis.