Maaltijdbezorger DoorDash flink hoger op voorzichtig Wall Street

Maaltijdbezorger DoorDash werd donderdag ruim 15 procent meer waard op Wall Street dankzij een goed ontvangen kwartaalbericht. De branchegenoot van Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, haalde afgelopen kwartaal een record aan bestellingen binnen. Ook is het bedrijf optimistisch over de vooruitzichten voor dit jaar. Het grote supermarktconcern Walmart werd ook hoger gezet dankzij beter dan verwachte resultaten.

De stemming op de beurzen in New York bleef echter voorzichtig door de aanhoudende spanningen rond Oekraïne. De bewering van Rusland dat het troepen langs de grens met Oekraïne terugtrekt klopt volgens het Witte Huis niet. De Russen zouden juist “tot wel 7000 extra troepen” hebben verzameld aan de grens met Oekraïne. Eerder deze week leek de dreiging van een Russische inval in Oekraïne juist af te nemen door berichten dat Moskou troepen weg zou halen bij de grens.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,7 procent lager op 34.678 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent tot 4440 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor ook 0,8 procent tot 14.006 punten.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekendgemaakt dat de wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten onverwacht zijn gestegen met 23.000 tot 248.000. Kenners hadden in doorsnee gerekend op een afname tot 219.000. Evengoed tonen de cijfers aan dat de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt krap blijft.

Walmart klom 1,3 procent. Amerikaanse consumenten lijken zich nog niet te laten afschrikken door de hoge inflatie in het land en bleven volop boodschappen doen bij Walmart ondanks dat het supermarktbedrijf zijn prijzen verhoogde. Het concern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht. Ook keert het bedrijf meer dividend uit en gaat het voor 10 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Cisco Systems steeg 4,4 procent. De fabrikant van netwerkapparatuur en software verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele boekjaar na beter dan verwachte resultaten in het afgelopen kwartaal. Reisadvieswebsite TripAdvisor zakte haast 5 procent na een onverwacht kwartaalverlies en een tegenvallende omzet.

Databedrijf Palantir leverde meer dan 13 procent in. De resultaten van het bedrijf waren minder dan analisten hadden verwacht.

De euro was 1,1363 dollar waard, tegen 1,1377 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,4 procent tot 91,37 dollar. Brentolie kostte ook 2,4 procent minder op 92,55 dollar per vat.