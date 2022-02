Meer nieuwe bedrijven en minder faillissementen in EU

Het aantal inschrijvingen van nieuwe bedrijven in de Europese Unie is in het vierde kwartaal van 2021 gestegen, na een lichte krimp in het derde kwartaal. Het aantal faillissementen zette daarentegen de dalende trend voort in het afgelopen kwartaal, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

Het aantal registraties van nieuwe bedrijven in de EU nam toe met 1,6 procent en het aantal faillissementen zakte met 0,7 procent. In het eurogebied nam het aantal nieuwe bedrijven met 1,2 procent toe en daalden de faillissementen met 1,6 procent.

Polen, Estland en Italië kenden afgelopen kwartaal de sterkste groei wat betreft nieuwe bedrijven, terwijl Ierland, Slowakije en Bulgarije de sterkste afnames lieten zien. In Roemenië, Estland en Spanje nam het aantal faillissementen het sterkst af. Denemarken, Hongarije en Nederland lieten volgens Eurostat de sterkste toename van het aantal faillissementen zien in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal.

Het aantal inschrijvingen van nieuwe bedrijven is in de EU sinds 2015 tot eind 2019 over het algemeen gestegen. De trend veranderde met een daling in het eerste en tweede kwartaal van 2020 door de uitbraak van de coronapandemie. Al met al liggen de nieuwe bedrijfsregistraties in 2021 weer hoger dan in de periode 2015 tot 2019.

Wat betreft het aantal faillissementen was er sprake van een dalende trend tussen het eerste kwartaal van 2015 en het vierde kwartaal van 2016. Daarna nam het aantal faillissementen tot het derde kwartaal van 2019 toe. In het eerste en tweede kwartaal van 2020 waren er juist aanzienlijke dalingen. Deze afname van het aantal faillissementen kan worden verklaard door de overheidsmaatregelen ter ondersteuning van bedrijven tijdens het begin van de coronacrisis, waardoor bedrijven konden voorkomen dat ze failliet gingen.

Daarna nam het aantal faillissementen drie kwartalen op rij toe tot het eerste kwartaal van 2021. Over heel 2021 ligt het aantal faillissementen echter aanzienlijk onder het niveau van vóór de crisis in 2019.