NN boekt meer winst en gaat voor 1 miljard aan aandelen inkopen

NN Group, bekend van onder meer Nationale-Nederlanden, zag in 2021 de nettowinst in de tweede jaarhelft met ruim 41 procent stijgen tot bijna 1,9 miljard euro. Ook kondigde de verzekeraar nieuwe programma’s voor de inkoop van eigen aandelen aan voor een totaal bedrag van 1 miljard euro.

Volgens topman David Knibbe heeft de coronacrisis er mede voor gezorgd dat huishoudens zich bewuster zijn geworden van de verschillende risico’s waar ze zich tegen willen verzekeren. Door de pandemie stijgen de ziekte- en arbeidsongeschiktheidscijfers.

Ook de klimaatverandering werkt volgens de topman door in het dagelijks leven van mensen. Door deze ontwikkelingen nam het bewustzijn van risico’s en kwetsbaarheid toe, met een grotere vraag naar inkomensproducten tot gevolg. Die vraag droeg bij aan de aanzienlijke stijging van de nieuwe productie bij NN Group gedurende het jaar.

Alle bedrijfsonderdelen deden het volgens de topman beter dan een jaar geleden, met sterke resultaten bij het Nederlandse schade- en inkomensbedrijf, ondanks de uitkeringen na de overstromingen in juli, en een hogere omzet in Japan. “Al met al zijn we goed op weg om onze financiële en niet financiële doelstellingen voor 2023 te halen”, aldus de topman.