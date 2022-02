Recordwinst voor vliegtuigbouwer Airbus

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft in 2021 een recordwinst geboekt, na twee jaar van flinke verliezen. Het bedrijf kondigde aan weer dividend te gaan uitkeren. Bij het uitbreken van de coronapandemie had Airbus de winstuitkering aan aandeelhouders nog geschrapt om zo de eigen financiƫn te versterken.

De nettowinst bedroeg 4,2 miljard euro. Dat was nog een min van 1,3 miljard euro in 2020. Toen werd Airbus hard geraakt door de coronacrisis omdat luchtvaartmaatschappijen bestellingen afzegden of uitstelden vanwege de reisbeperkingen tegen de virusuitbraak. De omzet ging vorig jaar met 4 procent omhoog naar 52,1 miljard euro.

Airbus leverde over het gehele jaar 611 verkeersvliegtuigen af, een toename van 8 procent. Het bedrijf mikt voor dit jaar op 720 leveringen. De netto-orderontvangst verdubbelde bijna naar 507 toestellen.

Topman Guillaume Faury van Airbus spreekt in een toelichting van een overgangsjaar in 2021, waarbij de aandacht verschoof van het doorkomen van de pandemie naar herstel en groei.