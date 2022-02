Tesla-topman Musk bekritiseert waakhond om ‘eindeloos onderzoek’

Elon Musk, topman van fabrikant van elektrische auto’s Tesla, heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Volgens Musk valt de waakhond hem en Tesla ten onrechte aan met een “eindeloze” en “aanhoudende” reeks onderzoeken en wil de SEC hem beperken in zijn recht op vrijheid van meningsuiting. Het gaat om een voortslepende zaak die begon met tweets van Musk in 2018.

De waakhond heeft de pijlen gericht op Musk omdat de Teslabaas een uitgesproken criticus is van de Amerikaanse overheid, schrijft Musks advocaat. Tesla beschuldigt de SEC ook van het niet uitbetalen van gelden uit schikkingen in 2018. Aandeelhouders hebben nog recht op ongeveer 40 miljoen dollar, omgerekend zo’n 35 miljoen euro, staat in de brief van de advocaat aan de rechtbank in Manhattan.

Destijds ontstond een groot schandaal omdat Musk via Twitter had beweerd dat hij overwoog zijn bedrijf van de beurs te halen en dat de financiering daarvoor rond was. Dat bleek niet waar, maar de tweets zorgden wel voor een sterke stijging van het aandeel van Tesla. Musk trof erna een schikking met de toezichthouder. Hij beloofde al zijn tweets die de beurskoers van Tesla kunnen beïnvloeden vooraf door juristen te laten controleren.

Musk en Tesla hadden gedacht dat het schikken van deze zaak ervoor zou zorgen dat de SEC het bedrijf en de topman met rust zou laten, meldt de Amerikaanse zakenzender CNBC. Daarna zou de rechtbank dan kunnen oordelen over het nakomen van de gemaakte afspraken. “De SEC heeft zijn belofte verbroken”, schrijft Musks advocaat. Volgens Musks advocaat wil de waakhond ook zijn macht gebruiken om Tesla en daarmee Musk het zwijgen op te leggen.