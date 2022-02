‘Verdubbeling’ evenementen moet CM.com aan verdere groei helpen

Betalingsdienstverlener CM.com denkt dit jaar veel geld te gaan verdienen aan de weer opengaande samenlevingen. In de reissector worden naar verwachting meer kaartjes voor toeristische attracties verkocht, de klantenservicediensten voor Booking.com trekken aan en het aantal evenementen zal “misschien twee keer zo hoog zijn als in een normaal jaar”. “Festivals zijn binnen een uur uitverkocht”, zegt topman Jeroen van Glabbeek.

In al die markten is het als chatdienstleverancier begonnen CM.com nu actief. Rond deze tijd begint het Bredase bedrijf met de afhandeling van betalingen voor de Nederlandse ministeries. Bijvoorbeeld als op een ambassade in het buitenland een nieuw paspoort wordt aangeschaft of als een militair eten koopt in een restaurant op het werk.

Ook heeft de topman hoge verwachtingen van de innovatie SoftPOS. Daarmee kan volgens hem een smartphone dienen om pinbetalingen te ontvangen, zonder dat daarvoor een pinapparaat nodig is. Op festivals wil CM.com ook vaker zijn reguliere pinsysteem inzetten bij bijvoorbeeld de drankverkoop. Van Glabbeek: “Vaker met de pinpas betalen en minder met muntjes.”

Dat moet samen uitkomen op een omzetgroei van minimaal 30 procent dit jaar vergeleken met 2021. “Het eerste kwartaal zijn we echt heel sterk gestart nu. In het tweede kwartaal wordt die groei ietsje moeilijker, omdat we vorig jaar in die periode exponentieel zijn gegroeid.” Naar verwachting hebben bijvoorbeeld de diensten die CM.com overheden leverde voor het maken van test- en vaccinatieafspraken hun piek bereikt. Om dit jaar verder te groeien wordt gemikt op gemiddeld elk kwartaal een overname en in diezelfde periode steeds uitbreiden naar een nieuw land. Het in 1999 begonnen bedrijf zit nu in 23 landen.

Vorig jaar is de omzet gegroeid met 67 procent tot 237 miljoen euro. De brutowinst verdubbelde bijna ten opzichte van een jaar eerder naar ruim 61 miljoen euro.