Zorgen om Oekraïne zorgen voor brede neergang op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag flink omlaag. Beleggers keken met zorgen naar de situatie rond Oekraïne. De VS en andere westerse landen blijven vrezen voor een Russische inval in dat land. Ondanks Russische beweringen dat de troepen aan de grens met Oekraïne zich terugtrekken zouden er juist duizenden militairen zijn bijgekomen.

De zorgen veroorzaakten een uitverkoop over de hele breedte van de markt, maar techbedrijven kregen de hardste klappen. Techbeurs Nasdaq ging 2,9 procent omlaag tot 13.716,72 punten. De Dow-Jonesindex leverde 1,8 procent in tot 34.312,03 punten en de breed samengestelde S&P 500 sloot op 4380,25 punten met een verlies van 2,1 procent.

Techbedrijven als Apple, Google-moeder Alphabet en Microsoft daalden tot 3,8 procent. Chipbedrijven kregen ook klappen. Nvidia, dat cijfers bekendmaakte, ging 7,6 procent omlaag. Intel, AMD en Texas Instruments verloren tot 4,5 procent.

De olieprijzen hadden ook te lijden van de spanningen rond de Oekraïne. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent minder waard op 91,73 dollar. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper en werd verhandeld voor 93 dollar per vat. Oliebedrijven als Chevron (min 0,5 procent) en ExxonMobil (min 0,2 procent) hielden de verliezen evenwel beperkt.

Walmart behoorde tot de zeldzame stijgers. De winkelketen boekte meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht. Amerikaanse consumenten lijken zich dus nog niet af te laten schrikken door de hoge inflatie in het land. Ook de vooruitzichten van Walmart bevielen beleggers en het aandeel ging 4 procent omhoog.

DoorDash steeg meer dan 10 procent in waarde. De branchegenoot van Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, haalde afgelopen kwartaal een record aan bestellingen binnen. Ook is het bedrijf optimistisch over de vooruitzichten voor dit jaar.

Cisco Systems dikte 2,8 procent aan. De fabrikant van netwerkapparatuur en software verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele boekjaar na beter dan verwachte resultaten in het afgelopen kwartaal. Reisadvieswebsite TripAdvisor zakte 2,5 procent na een onverwacht kwartaalverlies en een tegenvallende omzet.

Databedrijf Palantir leverde haast 16 procent in. De resultaten van het bedrijf waren minder dan analisten hadden verwacht.

De euro was 1,1360 dollar waard. Bij het sluiten van de Europese beurzen was dat nog 1,1367 dollar.