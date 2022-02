Aandacht voor chipsector op Damrak na cijfers Besi

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de chipsector na de resultaten van Besi. De chiptoeleverancier profiteert van de sterke vraag naar computerchips en wist de omzet en winst flink op te voeren in het laatste kwartaal van 2021. Ook bodemonderzoeker Fugro, bouwer Heijmans en detacheerder Brunel openden de boeken.

De stemming op de aandelenmarkten zal echter opnieuw worden bepaald door de ontwikkelingen rond Oekraïne. De beurzen in New York sloten donderdag flink in het rood door de zorgen over een Russische invasie in Oekraïne. Op de Aziatische markten zorgde het nieuws dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken eind volgende week een ontmoeting heeft met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov echter voor enige opluchting. Voorwaarde voor de ontmoeting is dat Rusland in de tussentijd niet Oekraïne binnenvalt.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt vrijwel vlak te beginnen aan de laatste dag van de week. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In Azië lieten de beurzen vrijdag een gemengd beeld zien. In Tokio ging de Nikkei 0,4 procent lager het weekeinde in.

De resultaten van Besi, dat apparatuur maakt waarmee chips worden geassembleerd, werden gestuwd door een sterke vraag vanuit de autobranche en de computersector. Wel had het bedrijf wat last van overstromingen bij een fabriek in Maleisië waardoor bepaalde leveringen later de deur uitgingen. Het bedrijf verwacht dat de vraag naar chips hoog blijft en heeft nog voor 327 miljoen euro aan opdrachten in het orderboek staan. Dat bedrag zal verder groeien, meldt topman Richard Blickman.

Fugro heeft in het vierde kwartaal flink meer omzet behaald, onder meer geholpen door meer werkzaamheden voor offshore windmolenparken. Maar ook met bodemonderzoek voor infra- en waterprojecten werd meer omzet geboekt door het bedrijf, dat spreekt van een sterk kwartaal met groei in alle regio’s. De onderneming zei voor dit jaar verdere groei van de omzet en winstmarge te verwachten.

Heijmans boekte afgelopen jaar een vrijwel gelijke omzet als in 2020. Onder de streep hield het bedrijf wel meer over. De nettowinst kwam uit op 50 miljoen euro, tegenover 40 miljoen euro een jaar eerder. De bouwer verwacht dat de omzet dit jaar licht zal stijgen.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1367 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 91,26 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent minder, op 92,52 dollar per vat.