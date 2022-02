Bedrijfsinvesteringen omhoog, meer geld naar woningen

Bedrijven en organisaties hebben in december meer ge├»nvesteerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Net als een maand eerder werd meer geld gestoken in woningen. Ook in gebouwen, infrastructuur en machines lagen de investeringen op een hoger niveau, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Niet alle investeringen stegen. Zo ging er minder geld naar personenauto’s.

Volgens het statistiekbureau namen de investeringen op jaarbasis met 3,3 procent toe. Ten opzichte van dezelfde maand in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, lagen de investeringen 3,1 procent hoger.

Investeringen zijn een belangrijke aanjager van economische groei. Het CBS houdt ook maandelijks bij of de omstandigheden voor investeringen zijn verbeterd of verslechterd. In februari waren die omstandigheden ongeveer even gunstig als in december. Zo was de groei van de export veel groter, maar daalde het consumentenvertrouwen. Verder was de stijging van de waarde op de aandelenbeurzen kleiner dan een jaar eerder en zijn ondernemers in de industrie minder positief over hun orderpositie.