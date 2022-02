Bodemonderzoeker Fugro uitblinker op Damrak na goede cijfers

Bodemonderzoeker Fugro was vrijdag een uitblinker op de aandelenbeurs in Amsterdam, dankzij goed ontvangen resultaten. Ook chiptoeleverancier Besi kwam met cijfers en werd hoger gezet door beleggers. Verder bleef de aandacht op de financiële markten uitgaan naar de ontwikkelingen rond Oekraïne. Op Wall Street waren donderdag stevige koersverliezen te zien door zorgen over een Russische invasie van Oekraïne.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 750,53 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 1056,13 punten. De beurs in Frankfurt zakte 0,1 procent, maar Londen en Parijs wonnen 0,2 procent.

In de MidKap was Fugro veruit de sterkste stijger met een plus van meer dan 16 procent. Het bedrijf behaalde in het vierde kwartaal flink meer omzet, mede dankzij meer werkzaamheden voor offshore windmolenparken. Maar ook met bodemonderzoek voor infra- en waterprojecten werd meer omzet geboekt. De onderneming verwacht voor dit jaar een verdere groei van de omzet en winstmarge.

Besi ging bijna 3 procent omhoog in de AEX. Het chipbedrijf wist de omzet en winst flink op te voeren in het laatste kwartaal van 2021 door de wereldwijde sterke vraag naar halfgeleiders. Branchegenoten ASML en ASMI wonnen tot 2 procent. Sterkste stijger in de hoofdindex was supermarktconcern Ahold Delhaize met een plus van 3,5 procent. Grootste daler was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met een min van 3,8 procent.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak was detacheerder Brunel een winnaar met een stijging van 6,3 procent dankzij goede cijfers. Ook bouwer Heijmans opende de boeken en ging licht omhoog.

Op de beurs in Parijs verloor het Franse modehuis Hermès, bekend van de zijden sjaaltjes en Birkin-handtassen, 4,8 procent na tegenvallende cijfers. In Frankfurt werd de grote Duitse verzekeraar Allianz 1,4 procent in het rood gezet na publicatie van resultaten.

De euro was 1,1362 dollar waard, tegen 1,1369 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,6 procent tot 89,40 dollar. Brentolie kostte 2,5 procent minder op 90,64 dollar per vat.