EU dient klacht in tegen Chinese straf op verdediging patenten

De Europese Unie stapt naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) uit protest tegen Chinese boetes voor Europese bedrijven die opkomen voor hun patentrecht. Onder meer bedrijven met patenten op 4G- en 5G-technologie krijgen soms hoge boetes opgelegd, klaagt de Europese Commissie.

Europese bedrijven zien zich soms genoodzaakt om naar de rechter te stappen als concurrenten, bijvoorbeeld Chinese telefoonfabrikanten, er clandestien met hun vondsten vandoor gaan of niet of te weinig betalen voor hun licenties. Maar sinds anderhalf jaar dwingen Chinese rechtbanken hen om hun recht niet te halen in het buitenland. Doen ze dat wel, dan kunnen ze hoge boetes en dwangsommen verwachten, stelt de commissie.

De EU heeft zich al meermaals bij China beklaagd maar krijgt geen gehoor, zegt het dagelijks bestuur van de unie. Omdat de praktijken tegen de WTO-afspraken ingaan, begint Brussel nu een procedure om de Wereldhandelsorganisatie de zaak te laten beslechten.